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Продажа новостроек в Пирей

Palaio Faliro
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Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Отопительный насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем Электрические рулонные жалюзи Установка сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Новый лифт с системой разблокировки Расположение и объекты поблизости 100 м - Станция метро “Каллифея” 650 м - Площадь “Даваки” 1 км - Университет “Харокопио” 4 км - Площадь “Синтагма” 5 км - Пирей
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€339,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города и рядом с морем. Аптека - 230 метров Станция метро - 700 метров Начальная школа - 500 метров Парк - 700 метров
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
€255,000
Площадь 68 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время. Микролимано (буквально: «маленький порт») - это очаровательный, живописный природный залив в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, которые ищут очаровательное место, чтобы провести свое свободное время. V² DEVELOPMENT идеально расположен в самом сердце этого прекрасного места.
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