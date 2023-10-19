Предлагаются квартиры с парковочными местами и большими балконами.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе центральной части Афин.
Станция метро - 650 метров
Площадь Синтагма - 6 км
Рестораны - 210 метров
Остановки общественного транспорта - 400 метров
Международная школа - 1,5 км
Аэропорт - 30 км
Больница - 1,5 км
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - осень 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Полы с подогревом
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 500 метров
Супермаркет - 1,4 км
Начальная школа - 400 метров
Парк - 1,2 км