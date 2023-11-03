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Продажа новостроек в Neo Psychiko

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Жилой комплекс Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция
Жилой комплекс Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и большими балконами. Резиденция располагает садом и парковкой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе центральной части Афин. Станция метро - 650 метров Площадь Синтагма - 6 км Рестораны - 210 метров Остановки общественного транспорта - 400 метров Международная школа - 1,5 км Аэропорт - 30 км Больница - 1,5 км
Жилой комплекс Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Жилой комплекс Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
от
€787,694
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Светодиодное освещение Полы с подогревом Солнечный водонагреватель Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 500 метров Супермаркет - 1,4 км Начальная школа - 400 метров Парк - 1,2 км
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