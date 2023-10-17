Предлагаются квартиры с помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Солнечные панели
Полы с подогревом
Дубовые полы
Тепловой насос Daikin
Кондиционеры Daikin
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Вентиляторы
Дубовые полы
Бронированная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Сигнализация
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Море - 300 метров
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Вентиляторы
Дубовые полы
Бронированная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Сигнализация
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Море - 300 метров
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются апартаменты с террасами.
Трехуровневые апартаменты на первом этаже имеют собственный сад и бассейн.
Двухуровневый пентхаус имеет бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный в 16 км от центра города и в 20 км от международного аэропорта.
Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Дубовый паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.