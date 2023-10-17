Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

от €1,60 млн

Сдача в: 2023

Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме! Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта. Расположение виллы Грейс Вилла расположена вдали от дороги, в экологически чистом и спокойном месте. Это отличное решение для семей с детьми и людей, которые предпочитают тишину шумному городу. Из больших панорамных окон открывается великолепный вид на залив Термайкос и сам город Салоники. Вся необходимая инфраструктура находится в пределах досягаемости и доступности автомобиля. Международный аэропорт находится всего в 15-20 минутах езды. Рядом с виллой находится детский сад, международные школы, колледжи и университеты в 10 минутах езды. ДИЗАЙН Основная идея корпуса - дизайн единого гармоничного пространства внутренней и внешней частей дома на плоской поверхности. Создание больших функциональных террас на открытом воздухе, балконов и веранд, чтобы максимизировать преимущества и комфорт жизни в мягком средиземноморском климате. Практичность, удобство и комфорт тщательно продуманы и включены в дизайн объекта. АРХИТЕКТУРА Лаконическая архитектура виллы выражается в духе современного средиземноморского минимализма. Четкие прямые линии, спокойная и мягкая палитра цветов создают психологический комфорт. Благодаря этому объект будет оценен и долго радует. LAYOUT Макет удобный и функциональный. Площадь дома имеет максимально полезную площадь для семьи с детьми и составляет 300 м2. В нем пять спален и четыре ванные комнаты, поэтому даже большая семья будет чувствовать себя здесь комфортно: каждый найдет свой уютный уголок, и в то же время каждый почувствует единство. БЕЗОПАСНОСТЬ Особое внимание уделяется даже самым маленьким деталям: нескользящие поверхности, отсутствие острых углов, которые могут навредить ребенку, и прочные заборы делают виллу безопасной для всех членов семьи. ДОМ ТРЕХ УРОВНЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА. Три этажа дома предлагают частные, общие и гостевые зоны. На первом этаже, площадью 100м2, есть гостиная, столовая и кухня. Функциональная и эргономичная кухня оснащена техникой и фурнитурой известных брендов. Дизайнерская мебель приносит эстетику и повышает комфорт. Современный камин Piazetta добавляет уют и тепло в интерьер. На первом этаже также есть одна гостиная, которая может служить офисом или комнатой для гостей и ванной комнатой. На втором этаже 100м2 вы можете найти три спальни и две ванные комнаты. Спальня с ванной комнатой и большим шкафом. Существует также балкон площадью 16 м2, который можно использовать в качестве дополнительного места для работы, отдыха или занятий спортом. Этаж спален сделан из дубового паркета. Все спальни имеют панорамные окна с потрясающим видом на море. Первый этаж – может служить полноценным отдельным жилым пространством. Это напоминает однокомнатную квартиру. Площадь подвала 100 м2, есть отдельный вход с улицы. Этот этаж можно использовать для приема гостей или в качестве игровой комнаты для детей. Есть также ванная комната, прачечная и технические помещения. Для повышения комфорта в проект дома включено большое количество современных инженерных решений, в том числе для повышения энергоэффективности и экологичности. Таким образом, климат в доме обеспечивается автоматической системой Daikin с воздуховодом. Теплые полы и камин создают комфортную температуру в доме. Все это контролируется системой “ Smart Home ”. Питьевая и промышленная вода очищается современной системой очистки воды. Весь дом имеет высококачественное отопление и гидроизоляцию, необходимые для такого климата. Три сценария освещения создают оптимальный свет в зависимости от времени суток: основной свет, мягкое освещение и декоративные лампы. УЛУЧШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ Вилла Грейс расположена на плоской поверхности. Площадь участка составляет до 2500 м2. На участке был посеян газон, посажены декоративные растения и деревья, создана автоматическая система полива. Отдельная зона с бассейном - еще одно удобное место для отдыха. Бассейн с подогревом можно использовать в любое время года! Размер бассейна 9/5 = 45 м2. Бассейн покрыт нескользящей керамогранитом. Для отдыха с детьми и спорта есть большой семейный качели и спортивная станция. Villa Grace in Panorama - это возможность подарить вашей семье светлый отдых в удивительном средиземноморском месте! Достаточно взять только личные вещи в дом – все остальное уже есть! И самое главное, купив дом, в дополнение к небесному месту на земле, вы получите гарантию, поддержка и вид на жительство в европейской стране для всех членов семьи в подарок !!