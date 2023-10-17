Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Сдача в: 2023
Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме!
Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта.
Расположение виллы Грейс
Вилла расположена вдали от дороги, в экологически чистом и спокойном месте. Это отличное решение для семей с детьми и людей, которые предпочитают тишину шумному городу. Из больших панорамных окон открывается великолепный вид на залив Термайкос и сам город Салоники.
Вся необходимая инфраструктура находится в пределах досягаемости и доступности автомобиля.
Международный аэропорт находится всего в 15-20 минутах езды. Рядом с виллой находится детский сад, международные школы, колледжи и университеты в 10 минутах езды.
ДИЗАЙН
Основная идея корпуса - дизайн единого гармоничного пространства внутренней и внешней частей дома на плоской поверхности. Создание больших функциональных террас на открытом воздухе, балконов и веранд, чтобы максимизировать преимущества и комфорт жизни в мягком средиземноморском климате. Практичность, удобство и комфорт тщательно продуманы и включены в дизайн объекта.
АРХИТЕКТУРА
Лаконическая архитектура виллы выражается в духе современного средиземноморского минимализма. Четкие прямые линии, спокойная и мягкая палитра цветов создают психологический комфорт. Благодаря этому объект будет оценен и долго радует.
LAYOUT
Макет удобный и функциональный. Площадь дома имеет максимально полезную площадь для семьи с детьми и составляет 300 м2. В нем пять спален и четыре ванные комнаты, поэтому даже большая семья будет чувствовать себя здесь комфортно: каждый найдет свой уютный уголок, и в то же время каждый почувствует единство.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Особое внимание уделяется даже самым маленьким деталям: нескользящие поверхности, отсутствие острых углов, которые могут навредить ребенку, и прочные заборы делают виллу безопасной для всех членов семьи.
ДОМ ТРЕХ УРОВНЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА.
Три этажа дома предлагают частные, общие и гостевые зоны.
На первом этаже, площадью 100м2, есть гостиная, столовая и кухня. Функциональная и эргономичная кухня оснащена техникой и фурнитурой известных брендов. Дизайнерская мебель приносит эстетику и повышает комфорт. Современный камин Piazetta добавляет уют и тепло в интерьер. На первом этаже также есть одна гостиная, которая может служить офисом или комнатой для гостей и ванной комнатой.
На втором этаже 100м2 вы можете найти три спальни и две ванные комнаты. Спальня с ванной комнатой и большим шкафом. Существует также балкон площадью 16 м2, который можно использовать в качестве дополнительного места для работы, отдыха или занятий спортом. Этаж спален сделан из дубового паркета. Все спальни имеют панорамные окна с потрясающим видом на море.
Первый этаж – может служить полноценным отдельным жилым пространством. Это напоминает однокомнатную квартиру. Площадь подвала 100 м2, есть отдельный вход с улицы. Этот этаж можно использовать для приема гостей или в качестве игровой комнаты для детей. Есть также ванная комната, прачечная и технические помещения.
Для повышения комфорта в проект дома включено большое количество современных инженерных решений, в том числе для повышения энергоэффективности и экологичности. Таким образом, климат в доме обеспечивается автоматической системой Daikin с воздуховодом. Теплые полы и камин создают комфортную температуру в доме. Все это контролируется системой “ Smart Home ”. Питьевая и промышленная вода очищается современной системой очистки воды.
Весь дом имеет высококачественное отопление и гидроизоляцию, необходимые для такого климата. Три сценария освещения создают оптимальный свет в зависимости от времени суток: основной свет, мягкое освещение и декоративные лампы.
УЛУЧШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Вилла Грейс расположена на плоской поверхности. Площадь участка составляет до 2500 м2. На участке был посеян газон, посажены декоративные растения и деревья, создана автоматическая система полива.
Отдельная зона с бассейном - еще одно удобное место для отдыха. Бассейн с подогревом можно использовать в любое время года! Размер бассейна 9/5 = 45 м2. Бассейн покрыт нескользящей керамогранитом.
Для отдыха с детьми и спорта есть большой семейный качели и спортивная станция.
Villa Grace in Panorama - это возможность подарить вашей семье светлый отдых в удивительном средиземноморском месте! Достаточно взять только личные вещи в дом – все остальное уже есть!
И самое главное, купив дом, в дополнение к небесному месту на земле, вы получите гарантию, поддержка и вид на жительство в европейской стране для всех членов семьи в подарок !!