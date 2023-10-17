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Продажа новостроек в Municipality of Athens

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Жилой комплекс Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Афины, Греция
от
€446,880
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с большими террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает садом и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1,1 км Супермаркет - 1 км Стадион - 900 метров Роща - 1,8 км
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Афины, Греция
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин. Школа - 20 метров Супермаркет - 300 метров Роща - 560 метров
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Увы, Греция
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.
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Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Афины, Греция
от
€335,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зеленой зоной. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные панели Сигнализация Автономный тепловой насос Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в традиционном зеленом районе. Начальная школа - 400 метров Супермаркет - 260 метров Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров Станция Ираклион - 1 км Аптека - 180 метров
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Афины, Греция
от
€215,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и двухуровневый пентхаус. Резиденция располагает парковкой на 4 машины. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от Парфенона и Акрополя, в пешей доступности от станции метро и музея. Акрополь - 1 км Плака - 1,5 км Станция метро - 650 метров Площадь Синтагма - 2,1 км
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€518,767
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленой спокойном районе, рядом с центром Афин. Парк - 350 метров Супермаркет - 1 км Начальная школа - 500 метров Аптека - 450 метров
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Афины, Греция
от
€303,800
Агентство: TRANIO
Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней. На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio. Преимущества При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых. Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами. Гарантия на ремонт - 2 года. Инфраструктура В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны. Расположение и объекты поблизости Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная. В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Афины, Греция
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Система "умный дом" Сигнализация Автономный тепловой насос Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия. Супермаркет - 270 метров Детская площадка - 450 метров Школа - 550 метров Аптека - 300 метров Парк - 950 метров
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Афины, Греция
от
€188,496
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом. Начальная школа - 350 метров Супермаркет - 600 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Афины, Греция
от
€557,760
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и садами, большими окнами и живописным видом. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Автономный тепловой насос Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе. Супермаркет - 450 метров Аптека - 450 метров Начальная школа - 450 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Афины, Греция
от
€561,971
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Аптека - 400 метров Школа - 110 метров Супермаркет - 600 метров Роща - 800 метров Стадион - 1,1 км
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Афины, Греция
от
€137,200
Агентство: TRANIO
Команда Tranio купила стройку в спокойном чистом районе в центре Афин и достраивает 6-ти этажный жилой дом. Это будет современный дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. Квартиры и студии сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Преимущества Востребованный формат: студии и квартиры с 1 спальней — самые востребованные предложения в этом районе. Красивый вид: на школьный парк, Афины и гору Ликавитос. Хороший обзор — это редкость. Чаще дома смотрят друг-другу в окна. Экономно: Класс энергоэффективности «В» позволит жильцам не переплачивать за электричество. В старых зданиях электричество стоит дороже. Хорошее расположение: рядом с оживлённым проспектом. Две станции метро в пешей доступности. Район чистый, спокойный, здесь много зелени и живёт обеспеченный средний класс. Удалённая сделка: при желании можно заключить через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Перевод средств: можно купить в рассрочку, оплатить в долларах или евро. Ориентировочная доходность: от аренды до уплаты комиссии и налогов 4,5–6% годовых. Под управлением Tranio: мы сами находим арендаторов и занимаемся всеми хозяйственными вопросами. Расположение и объекты поблизости Амбелокипи — чистый жилой район в центре Афин. Название района переводится как «виноградные сады». Он располагается к северо-востоку от Акрополя. До Акрополя 15 минут на метро. До станций метро Ampelokipi и Panormou идти примерно 7—10 минут. Другие интересные места недалеко от проекта: Проспект Александрос в 400 м от дома. Тут находятся: центральный аппарат МВД Греции, главный судебный департамент, офисы и отделения банков, два больших госпиталя, Афинский экономический университет, мелкий и средний бизнес. Гора Ликавитос: лесопарковая зона, 800 м от дома. С противоположной стороны проспекта Александрос. С горы открываются красивые виды Афин, есть прогулочные маршруты, обзорные площадки и кафе. Парк Ареса - самый большой в Афинах. В километре от дома, 20 минут пешком или 5 минут на машине. Украшен фонтанами, скульптурами и цветниками.
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€532,466
Агентство: TRANIO
Проект включает капитальный ремонт здания с заменой всех коммуникаций, замену лифта, перепланировку помещений, ремонт фасада, входной группы и благоустройство дворика. На участке оборудована наземная парковка. Стоимость парковочного места включена в цену покупки. После ремонта мы предлагаем 22 комфортные квартиры, которые сдаются с чистовой отделкой. В каждой квартире установлена кухонная мебель и проведено индивидуальное газовое отопление. Срок окончания ремонта - конец 2023 года. Удобства и оснащение в доме В квартирах есть индивидуальное газовое отопление, бронированная дверь, алюминиевые рамы с термоизоляцией, теплоизоляция наружных стен, экоматериалы, горячее водоснабжение. Преимущества Гарантия на ремонт составляет 2 года. По желанию инвестора можно меблировать и благоустроить квартиру. Сумма доплаты составит в среднем 7—12 тыс. евро в зависимости от площади. Локальная команда Tranio может сдать квартиру в аренду и организовать управление объектом. Расположение и объекты поблизости Дом расположен в районе Агиа Параскеви, на севере Афин. Это популярный район среди греков и иностранцев: развитая транспортная инфраструктура, кафе, магазины и рестораны. Площадь Агиа Параскеви, центральное место района с уличными кафе и парком, находится в 10 минутах ходьбы от дома. От нее отходит улица со множеством ресторанов и магазинов. Рядом с площадью расположен Дом радио — штаб-квартира Греческой корпорации телерадиовещания. Ближайший супермаркет находится в 100 метрах от дома. Существенным преимуществом района является наличие множества школ, в том числе для иностранных студентов. В Агиа Параскеви находится французская школа LFH и Американский колледж. Помимо этого в районе 13 детских садов и 25 государственных школ всех уровней образования. В радиусе 1,5 км (15 минутах ходьбы) от дома находится 3 станции метро, до центра Афин можно добраться за 30 минут. Дорога до аэропорта на автомобиле займет 20 минут.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Stathmos Afidnon, Греция
от
€659,380
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с панорамным видом на зеленые окрестности. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает садами. Окончание строительства - зима 2025 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых спокойных районов Аттики Крионери. Аптека - 850 метров Роща - 550 метров Супермаркет - 800 метров Начальная школа - 1,2 км
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Увы, Греция
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в южном пригороде Афин, в 5 км от центра столицы и в 4 км от залива Сароникос.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Афины, Греция
от
€689,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь. Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин. Станция метро - 1,3 км Акрополь - 5 км Побережье - 11,5 км Остановки общественного транспорта - 300 метров Школа - 5,5 км Аэропорт - 23 км Больница - 4,4 км
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Афины, Греция
от
€534,020
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Сигнализация Бронированная дверь Система "умный дом" Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро. Супермаркет - 240 метров Кинотеатр - 700 метров Начальная школа - 750 метров Больница - 900 метров
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Афины, Греция
от
€278,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах! 
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Афины, Греция
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Предустановка для кондиционеров Алюминиевые окна Бронированная дверь Автономное газовое отопление Электрические рольставни Светодиодное освещение Высокоскоростной интернет Предустановка для сигнализации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия. Частные школы - 1,3 км Торговый центр - 3,8 км Теннисный клуб - 800 метров Больница - 500 метров Афины - 15 км Пирей - 25 км Вулиагмени - 36 км Аэропорт - 25 км
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Афины, Греция
от
€283,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города. Парк - 20 метров Центр Геракаса - 1,3 км Станция метро - 2,3 км Международная школа - 5,5 км Площадь Синтагма - 14 км Международный аэропорт Афин - 13 км Эгейское море - 15 км Порт Пирея - 23 км
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Афины, Греция
от
€145,000
Площадь 76 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: DKG Development
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея.  Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году.  Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.  Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея».  В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты  «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Афины, Греция
от
€543,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с бассейнами и садами. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна Система "умный дом" Внутреннее и внешнее скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Станция метро - 900 метров Супермаркет - 750 метров Банк - 700 метров Аптека - 750 метров Начальная школа - 220 метров
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Афины, Греция
от
€395,000
Площадь 113–138 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: VITRUVIUS INVESTMENTS
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Большие парки, широкие улицы, просторные дома и «короткие» жилые дома — вот что можно встретить в этом районе. Помимо того, что вы можете засвидетельствовать визуально, вы наверняка почувствуете высокий социальный и образовательный уровень жителей. Традиционно, У Мелиссии есть верные покровители, которые являются греками высокого социального происхождения, которые живут в этом районе в течение многих поколений и не могут легко примириться с областью, которая предлагает им меньше, или иностранцами, которые работать во многих посольствах, консульствах и многонациональных компаниях, которые сознательно выбирают центр своей деятельности в такой высококачественной области. Наша компания Vitruvius Investments, с исключительным уважением к характеру района и высоким стандартам, которые должны соблюдаться в любом проекте, сделанном там, решила разработать «Melissia Oxygen». Это комплекс просторных и роскошных апартаментов 6, расположенный в трехэтажном здании на участке, который предлагает жителям уникальные удобства, такие как: красивый сад, гостиные, детская площадка и современный тренажерный зал. Все вышеупомянутые сосуществуют, создавая красивый образ полного проекта, достойного области. Кроме того, местоположение участка стоит упомянуть, так как он расположен в месте, которое обеспечивает жителям спокойную жизнь, но в то же время так близко к центру район, удивительные рестораны и все магазины.
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция
Афины, Греция
от
€550,400
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видами на Акрополь и гору Ликавит, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 130 метров Станция метро - 750 метров Начальная школа - 170 метров Роща - 1,3 км
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€1,56 млн
Агентство: TRANIO
Проект - закрытый жилой комплекс класса люкс. Включает 10 резиденций: квартиры, двух- и трёхуровневые апартаменты и пентхаусы. Для каждой квартиры доступно парковочное место, складское помещение, частный сад, терраса и джакузи. В некоторых есть частные бассейны и доступ на крышу с террасой. Проект идеально подходит для жителей Афин и экспатов, а также для семей с маленькими детьми. Это комплекс с инфраструктурой для отдыха и контролируемой системой безопасности. В проекте есть общие пространства для мам и детей, такие как детская игровая площадка, тренажерный зал и сауна. Недалеко от комплекса можно найти различные частные школы и детские сады премиум-класса. Особенности квартир Первое здание: 2 трёхэтажные квартиры на первом этаже с частными бассейнами, 1 апартамент на первом этаже с частным бассейном, 1 апартамент на втором этаже, 1 пентхаус с эксклюзивным доступом на крышу с террасой. Второе здание:1 квартира на первом этаже с частным бассейном, 2 квартиры на 2-м этаже, 2 пентхауса с эксклюзивным доступом на крышу с террасой. Расположение и объекты поблизости Кифисия - северный пригород Афин. Отличается красивыми башнями и особняками XIX века, экологически чистыми и зелёными районами с живописными парками. В 15-20 минут езды от комплекса можно найти различные удобства: супермаркет Thanopoulos, парк для детей, wellness -центр, лес, парк Syggrou, спортивные площадки, международные школы и детские сады. Расстояние до других объектов (на машине): Центр города Афины - 30 мин Порт Пирей - 40 мин Афинская Ривьера - 40 мин Международный аэропорт Афин - 40 мин
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Artemida, Греция
от
€190,000
Агентство: Akinita-kapelli
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70%ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. АГИОС НИКОЛАОС ХУРТЕМИДАС, УЧАСТОК 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70% LEGALIZATION 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ.
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