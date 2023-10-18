  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Municipal Unit of Evosmo

Продажа новостроек в Municipal Unit of Evosmo

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
от
€333,200
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые квартиры в стиле минимализм с парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Солнечные панели Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Алюминиевые окна Бронированная дверь Система "умный дом" Сигнализация Современная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе рядом с центром города Салоники. Банк - 550 метров Аптека - 210 метров Супермаркет - 500 метров Начальные школы - 350 метров Детская площадка - 220 метров
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти