Предлагаются светлые квартиры в стиле минимализм с парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Солнечные панели
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Алюминиевые окна
Бронированная дверь
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе рядом с центром города Салоники.
Банк - 550 метров
Аптека - 210 метров
Супермаркет - 500 метров
Начальные школы - 350 метров
Детская площадка - 220 метров