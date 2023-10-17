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Продажа новостроек в Municipal Unit of Elliniko

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Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
от
€620,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
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