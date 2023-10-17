Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже.
Удобства и оснащение в доме
панорамные окна с двойным остеклением
паркетные полы
оборудованная кухня и ванные комнаты
встроенные шкафы
система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости
Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.