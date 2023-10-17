Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы.
Резиденция располагает теннисным кортом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Деревянные внутренние двери
Мраморные полы
Камин
Кондиционеры
Солнечные панели
Система безопасности
Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 500 метров
Центр Ханьи - 9,6 км
Аэропорт - 7,1 км
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут