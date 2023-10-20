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Продажа новостроек в Аттика

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Жилой комплекс Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Вентиляторы Дубовые полы Бронированная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Сигнализация Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Море - 300 метров Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€550,400
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видами на Акрополь и гору Ликавит, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 130 метров Станция метро - 750 метров Начальная школа - 170 метров Роща - 1,3 км
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Солнечный берег, Болгария
от
€137,200
Агентство: TRANIO
Команда Tranio купила стройку в спокойном чистом районе в центре Афин и достраивает 6-ти этажный жилой дом. Это будет современный дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. Квартиры и студии сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Преимущества Востребованный формат: студии и квартиры с 1 спальней — самые востребованные предложения в этом районе. Красивый вид: на школьный парк, Афины и гору Ликавитос. Хороший обзор — это редкость. Чаще дома смотрят друг-другу в окна. Экономно: Класс энергоэффективности «В» позволит жильцам не переплачивать за электричество. В старых зданиях электричество стоит дороже. Хорошее расположение: рядом с оживлённым проспектом. Две станции метро в пешей доступности. Район чистый, спокойный, здесь много зелени и живёт обеспеченный средний класс. Удалённая сделка: при желании можно заключить через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Перевод средств: можно купить в рассрочку, оплатить в долларах или евро. Ориентировочная доходность: от аренды до уплаты комиссии и налогов 4,5–6% годовых. Под управлением Tranio: мы сами находим арендаторов и занимаемся всеми хозяйственными вопросами. Расположение и объекты поблизости Амбелокипи — чистый жилой район в центре Афин. Название района переводится как «виноградные сады». Он располагается к северо-востоку от Акрополя. До Акрополя 15 минут на метро. До станций метро Ampelokipi и Panormou идти примерно 7—10 минут. Другие интересные места недалеко от проекта: Проспект Александрос в 400 м от дома. Тут находятся: центральный аппарат МВД Греции, главный судебный департамент, офисы и отделения банков, два больших госпиталя, Афинский экономический университет, мелкий и средний бизнес. Гора Ликавитос: лесопарковая зона, 800 м от дома. С противоположной стороны проспекта Александрос. С горы открываются красивые виды Афин, есть прогулочные маршруты, обзорные площадки и кафе. Парк Ареса - самый большой в Афинах. В километре от дома, 20 минут пешком или 5 минут на машине. Украшен фонтанами, скульптурами и цветниками.
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 1 км Площадь Бурнази - 250 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,4 км
Жилой комплекс Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция
Жилой комплекс Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и большими балконами. Резиденция располагает садом и парковкой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе центральной части Афин. Станция метро - 650 метров Площадь Синтагма - 6 км Рестораны - 210 метров Остановки общественного транспорта - 400 метров Международная школа - 1,5 км Аэропорт - 30 км Больница - 1,5 км
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€215,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и двухуровневый пентхаус. Резиденция располагает парковкой на 4 машины. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от Парфенона и Акрополя, в пешей доступности от станции метро и музея. Акрополь - 1 км Плака - 1,5 км Станция метро - 650 метров Площадь Синтагма - 2,1 км
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Солнечный берег, Болгария
от
€190,000
Агентство: Akinita-kapelli
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70%ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. АГИОС НИКОЛАОС ХУРТЕМИДАС, УЧАСТОК 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70% LEGALIZATION 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ.
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Предустановка для кондиционеров Алюминиевые окна Бронированная дверь Автономное газовое отопление Электрические рольставни Светодиодное освещение Высокоскоростной интернет Предустановка для сигнализации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия. Частные школы - 1,3 км Торговый центр - 3,8 км Теннисный клуб - 800 метров Больница - 500 метров Афины - 15 км Пирей - 25 км Вулиагмени - 36 км Аэропорт - 25 км
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€1,000,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает просторными садами, двумя бассейнами, парковкой и зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 70 метрах от моря.
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€2,41 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами. Особенности квартир Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет. Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Видеодомофон Подвесные потолки Скрытое освещение Кондиционеры Солнечные панели Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Солнечный берег, Болгария
от
€395,000
Площадь 113–138 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: VITRUVIUS INVESTMENTS
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Большие парки, широкие улицы, просторные дома и «короткие» жилые дома — вот что можно встретить в этом районе. Помимо того, что вы можете засвидетельствовать визуально, вы наверняка почувствуете высокий социальный и образовательный уровень жителей. Традиционно, У Мелиссии есть верные покровители, которые являются греками высокого социального происхождения, которые живут в этом районе в течение многих поколений и не могут легко примириться с областью, которая предлагает им меньше, или иностранцами, которые работать во многих посольствах, консульствах и многонациональных компаниях, которые сознательно выбирают центр своей деятельности в такой высококачественной области. Наша компания Vitruvius Investments, с исключительным уважением к характеру района и высоким стандартам, которые должны соблюдаться в любом проекте, сделанном там, решила разработать «Melissia Oxygen». Это комплекс просторных и роскошных апартаментов 6, расположенный в трехэтажном здании на участке, который предлагает жителям уникальные удобства, такие как: красивый сад, гостиные, детская площадка и современный тренажерный зал. Все вышеупомянутые сосуществуют, создавая красивый образ полного проекта, достойного области. Кроме того, местоположение участка стоит упомянуть, так как он расположен в месте, которое обеспечивает жителям спокойную жизнь, но в то же время так близко к центру район, удивительные рестораны и все магазины.
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Солнечный берег, Болгария
от
€145,000
Площадь 76 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: DKG Development
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея.  Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году.  Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.  Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея».  В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты  «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€532,466
Агентство: TRANIO
Проект включает капитальный ремонт здания с заменой всех коммуникаций, замену лифта, перепланировку помещений, ремонт фасада, входной группы и благоустройство дворика. На участке оборудована наземная парковка. Стоимость парковочного места включена в цену покупки. После ремонта мы предлагаем 22 комфортные квартиры, которые сдаются с чистовой отделкой. В каждой квартире установлена кухонная мебель и проведено индивидуальное газовое отопление. Срок окончания ремонта - конец 2023 года. Удобства и оснащение в доме В квартирах есть индивидуальное газовое отопление, бронированная дверь, алюминиевые рамы с термоизоляцией, теплоизоляция наружных стен, экоматериалы, горячее водоснабжение. Преимущества Гарантия на ремонт составляет 2 года. По желанию инвестора можно меблировать и благоустроить квартиру. Сумма доплаты составит в среднем 7—12 тыс. евро в зависимости от площади. Локальная команда Tranio может сдать квартиру в аренду и организовать управление объектом. Расположение и объекты поблизости Дом расположен в районе Агиа Параскеви, на севере Афин. Это популярный район среди греков и иностранцев: развитая транспортная инфраструктура, кафе, магазины и рестораны. Площадь Агиа Параскеви, центральное место района с уличными кафе и парком, находится в 10 минутах ходьбы от дома. От нее отходит улица со множеством ресторанов и магазинов. Рядом с площадью расположен Дом радио — штаб-квартира Греческой корпорации телерадиовещания. Ближайший супермаркет находится в 100 метрах от дома. Существенным преимуществом района является наличие множества школ, в том числе для иностранных студентов. В Агиа Параскеви находится французская школа LFH и Американский колледж. Помимо этого в районе 13 детских садов и 25 государственных школ всех уровней образования. В радиусе 1,5 км (15 минутах ходьбы) от дома находится 3 станции метро, до центра Афин можно добраться за 30 минут. Дорога до аэропорта на автомобиле займет 20 минут.
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Солнечный берег, Болгария
от
€255,000
Площадь 68 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время. Микролимано (буквально: «маленький порт») - это очаровательный, живописный природный залив в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, которые ищут очаровательное место, чтобы провести свое свободное время. V² DEVELOPMENT идеально расположен в самом сердце этого прекрасного места.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€616,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€534,020
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Сигнализация Бронированная дверь Система "умный дом" Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро. Супермаркет - 240 метров Кинотеатр - 700 метров Начальная школа - 750 метров Больница - 900 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Система "умный дом" Сигнализация Автономный тепловой насос Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия. Супермаркет - 270 метров Детская площадка - 450 метров Школа - 550 метров Аптека - 300 метров Парк - 950 метров
Жилой комплекс Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Жилой комплекс Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€787,694
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Светодиодное освещение Полы с подогревом Солнечный водонагреватель Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 500 метров Супермаркет - 1,4 км Начальная школа - 400 метров Парк - 1,2 км
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вуле, Греция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вуле, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€3,00 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апартаменты на первом этаже имеют собственный сад и бассейн. Двухуровневый пентхаус имеет бассейн. Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный в 16 км от центра города и в 20 км от международного аэропорта.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в южном пригороде Афин, в 5 км от центра столицы и в 4 км от залива Сароникос.
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€188,496
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом. Начальная школа - 350 метров Супермаркет - 600 метров
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Отопительный насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем Электрические рулонные жалюзи Установка сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Новый лифт с системой разблокировки Расположение и объекты поблизости 100 м - Станция метро “Каллифея” 650 м - Площадь “Даваки” 1 км - Университет “Харокопио” 4 км - Площадь “Синтагма” 5 км - Пирей
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€581,550
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 170 метров Детский сад - 400 метров Начальная школа - 900 метров Супермаркет - 250 метров Парк - 650 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют вид на море. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин. Станция метро - 1,2 км Центр Глифады - 3 км Магазины и рестораны - 150 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 26,5 км Больница - 1 км
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€303,800
Агентство: TRANIO
Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней. На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio. Преимущества При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых. Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами. Гарантия на ремонт - 2 года. Инфраструктура В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны. Расположение и объекты поблизости Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная. В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Солнечный берег, Болгария
от
€298,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон. Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики. Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€610,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют парковочные места. Резиденция располагает подземным гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом REHAU Электрический камин Солнечный водонагреватель Кондиционеры Алюминиевые окна Электрические жалюзи Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Море - 2 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин. Школа - 20 метров Супермаркет - 300 метров Роща - 560 метров
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€1,15 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Вентиляторы Дубовые полы Бронированная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Сигнализация Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Море - 300 метров Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€1,21 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Полы с подогревом Дубовые полы Тепловой насос Daikin Кондиционеры Daikin Сигнализация Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€561,971
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Аптека - 400 метров Школа - 110 метров Супермаркет - 600 метров Роща - 800 метров Стадион - 1,1 км
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€339,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 1,3 км Площадь Бурнази - 700 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 300 метров Аэропорт - 39 км Больница - 1,4 км
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€339,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города и рядом с морем. Аптека - 230 метров Станция метро - 700 метров Начальная школа - 500 метров Парк - 700 метров
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€518,767
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленой спокойном районе, рядом с центром Афин. Парк - 350 метров Супермаркет - 1 км Начальная школа - 500 метров Аптека - 450 метров
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€1,56 млн
Агентство: TRANIO
Проект - закрытый жилой комплекс класса люкс. Включает 10 резиденций: квартиры, двух- и трёхуровневые апартаменты и пентхаусы. Для каждой квартиры доступно парковочное место, складское помещение, частный сад, терраса и джакузи. В некоторых есть частные бассейны и доступ на крышу с террасой. Проект идеально подходит для жителей Афин и экспатов, а также для семей с маленькими детьми. Это комплекс с инфраструктурой для отдыха и контролируемой системой безопасности. В проекте есть общие пространства для мам и детей, такие как детская игровая площадка, тренажерный зал и сауна. Недалеко от комплекса можно найти различные частные школы и детские сады премиум-класса. Особенности квартир Первое здание: 2 трёхэтажные квартиры на первом этаже с частными бассейнами, 1 апартамент на первом этаже с частным бассейном, 1 апартамент на втором этаже, 1 пентхаус с эксклюзивным доступом на крышу с террасой. Второе здание:1 квартира на первом этаже с частным бассейном, 2 квартиры на 2-м этаже, 2 пентхауса с эксклюзивным доступом на крышу с террасой. Расположение и объекты поблизости Кифисия - северный пригород Афин. Отличается красивыми башнями и особняками XIX века, экологически чистыми и зелёными районами с живописными парками. В 15-20 минут езды от комплекса можно найти различные удобства: супермаркет Thanopoulos, парк для детей, wellness -центр, лес, парк Syggrou, спортивные площадки, международные школы и детские сады. Расстояние до других объектов (на машине): Центр города Афины - 30 мин Порт Пирей - 40 мин Афинская Ривьера - 40 мин Международный аэропорт Афин - 40 мин
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Бронированная дверь Кондиционеры Солнечные водонагреватели Тепловой насос Расположение и объекты поблизости Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Солнечный берег, Болгария
от
€278,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах! 
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€557,760
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и садами, большими окнами и живописным видом. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Автономный тепловой насос Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе. Супермаркет - 450 метров Аптека - 450 метров Начальная школа - 450 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€689,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь. Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин. Станция метро - 1,3 км Акрополь - 5 км Побережье - 11,5 км Остановки общественного транспорта - 300 метров Школа - 5,5 км Аэропорт - 23 км Больница - 4,4 км
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€245,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 350 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,1 км
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€285,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой. Некоторые апартаменты имеют вид на море. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин. Центр Глифады - 4,2 км Побережье - 5 км Магазины и рестораны - 300 метров Остановки общественного транспорта - 150 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 27 км Больница - 3,2 км
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€335,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зеленой зоной. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные панели Сигнализация Автономный тепловой насос Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в традиционном зеленом районе. Начальная школа - 400 метров Супермаркет - 260 метров Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров Станция Ираклион - 1 км Аптека - 180 метров
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Солнечный берег, Болгария
от
€255,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€543,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с бассейнами и садами. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна Система "умный дом" Внутреннее и внешнее скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Станция метро - 900 метров Супермаркет - 750 метров Банк - 700 метров Аптека - 750 метров Начальная школа - 220 метров
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€455,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Дубовый паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€446,880
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с большими террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает садом и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1,1 км Супермаркет - 1 км Стадион - 900 метров Роща - 1,8 км
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€356,832
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Аптека - 200 метров Супермаркет - 19 метров Начальная школа - 750 метров Детская площадка - 700 метров Главная площадь Петруполи - 900 метров
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€2,40 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами. Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом. Особенности квартир Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи. Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Море - 1 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€283,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города. Парк - 20 метров Центр Геракаса - 1,3 км Станция метро - 2,3 км Международная школа - 5,5 км Площадь Синтагма - 14 км Международный аэропорт Афин - 13 км Эгейское море - 15 км Порт Пирея - 23 км
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€659,380
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с панорамным видом на зеленые окрестности. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает садами. Окончание строительства - зима 2025 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых спокойных районов Аттики Крионери. Аптека - 850 метров Роща - 550 метров Супермаркет - 800 метров Начальная школа - 1,2 км
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
Солнечный берег, Болгария
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе. Станция метро - 850 метров Супермаркет - 450 метров Больница - 600 метров Банк - 950 метров Аптека - 280 метров Школа - 850 метров
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