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Продажа новых домов в периферийная единица Аркадия, Греция

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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
180 м²
€397,814
Квартира 3 спальни
Polychrono, Греция
205 м² 2 ванных
€790,000
Коттедж 8 спален с бассейном, с furnishings
Kriopigi, Греция
250 м² 4 ванных
€555,215
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
300 м²
€1,881,735
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
200 м²
€218,120
Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную
Nauplion, Греция
118 м² 2 ванных
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Корфу, Греция
270 м² 4 ванных
€1,685,475
Вилла 12 спален
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450 м² 6 ванных
€1,550,000
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