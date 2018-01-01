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Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€166,000
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4
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О комплексе

Предлагаются квартиры с помещениями для хранения, балконами и видами на Акрополь и горы.

Имеется подземный гараж и сад на крыше.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Кухонная мебель
  • Кондиционеры
  • Сигнализация
  • Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
  • Центральная площадь - 120 метров
  • Автобусная остановка - 130 метров
  • Железнодорожная станция - 800 метров
  • Порт Пирея - 17,5 км
  • Центр Афин - 11,5 км
  • Международный аэропорт Афин - 24 км
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€166,000
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