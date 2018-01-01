Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция

Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - осень 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Полы с подогревом
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 500 метров
Супермаркет - 1,4 км
Начальная школа - 400 метров
Парк - 1,2 км
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой.
Некоторые апартаменты имеют вид на море.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин.
Центр Глифады - 4,2 км
Побережье - 5 км
Магазины и рестораны - 300 метров
Остановки общественного транспорта - 150 метров
Школа - 250 метров
Аэропорт - 27 км
Больница - 3,2 км
Резиденция располагает зеленой зоной.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные панели
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.
Начальная школа - 400 метров
Супермаркет - 260 метров
Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
Станция Ираклион - 1 км
Аптека - 180 метров