Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Детский сад - 400 метров
Начальная школа - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Парк - 650 метров
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Система "умный дом"
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.
Супермаркет - 270 метров
Детская площадка - 450 метров
Школа - 550 метров
Аптека - 300 метров
Парк - 950 метров
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на море.
Резиденция располагает парковкой на 15 машин и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрическое рольставни
Расположение и объекты поблизости
Исторический центр Афин - 12 км
Международный аэропорт Афин - 49 км