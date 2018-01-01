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Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция

Skra, Греция
от
€422,000
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4
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с большими окнами.

П-образная резиденция располагает внутренним двором.

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
  • Современная кухня
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Автоматическая система освещения
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
  • Аптека - 170 метров
  • Супермаркет - 400 метров
  • Железнодорожная станция - 1,4 км
  • Школа - 1,5 км
  • Начальная школа - 220 метров
  • Площадь Даваки - 750 метров
Местонахождение новостройки
Skra, Греция

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Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция
Skra, Греция
от
€422,000
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