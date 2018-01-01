Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция

Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро.
Станция метро - 800 метров
Центр Перистериона - 350 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 200 метров
Аэропорт - 37 км
Больница - 1,1 км
Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы.
Резиденция располагает теннисным кортом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Деревянные внутренние двери
Мраморные полы
Камин
Кондиционеры
Солнечные панели
Система безопасности
Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 500 метров
Центр Ханьи - 9,6 км
Аэропорт - 7,1 км
Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней.
На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio.
Преимущества
При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется.
Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых.
Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами.
Гарантия на ремонт - 2 года.
Инфраструктура
В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны.
Расположение и объекты поблизости
Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная.
В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.