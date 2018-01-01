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Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция

Афины, Греция
от
€275,000
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4
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О комплексе

Предлагаются современные высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, балконами и садами.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Видеодомофон
  • Кухонная мебель
  • Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе на западе Афин.

  • Центр Афин - 7 км
  • Порт Пирея - 10,5 км
  • Аэропорт - 25 км
  • Автобусная остановка - 140 метров
  • Станция метро - 2,8 км
  • Строящаяся станция метро - 700 метров
  • Парк - 80 метров
  • Детский сад - 120 метров
  • Начальная школа - 370 метров
  • Супермаркет - 290 метров
  • Торговый центр - 460 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция
Афины, Греция
от
€275,000
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