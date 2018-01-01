Новая резиденция рядом со станцией метро и портом, Пирей, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 200 метров
Супермаркет - 19 метров
Начальная школа - 750 метров
Детская площадка - 700 метров
Главная площадь Петруполи - 900 метров
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Детский сад - 400 метров
Начальная школа - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Парк - 650 метров
Предлагаются виллы с бассейнами 70 м2, зоной отдыха и зоной барбекю, парковочными местами.
Окончание строительства - 2023 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжами, в 10 км от Агиос Николаос и в 120 км от аэропорта Салоники.