Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Детский сад - 400 метров
Начальная школа - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Парк - 650 метров
Это великолепное современное 9-этажное здание, отвечающее высоким стандартам, будет построено с биоклиматическими характеристиками в соответствии с международными стандартами устойчивости. "The Green" расположен в Пирее, одной из самых значительных и ярких частей греческой столицы со времен античности.
Сдача проекта ожидается в последнем квартале 2024 года.
Предлагаются светлые апартаменты в новой резиденции.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Современная кухня
Кондиционеры
Система "умный дом"
Автоматическое освещение
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Пирея.
Супермаркет - 140 метров
Школа - 400 метров
Аптека - 71 метр
Спортивный парк - 600 метров