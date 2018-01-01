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Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция

Парикия, Греция
от
€252,000
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9
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами.

Резиденция располагает бассейном, клубом и ухоженными садами.

Преимущества

Гарантированный арендный доход.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 12 минут
  • Море - 5 минут
  • Магазины - 7 минут
  • Больница - 2 минуты
Местонахождение новостройки
Парикия, Греция

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Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция
Парикия, Греция
от
€252,000
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