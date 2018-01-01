Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция

Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом.
Начальная школа - 350 метров
Супермаркет - 600 метров
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70%ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. АГИОС НИКОЛАОС ХУРТЕМИДАС, УЧАСТОК 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70% LEGALIZATION 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ.
Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:
1 — кладовые комнаты, техническое помещение
2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры
5 — общий сад на крыше
Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.
Особенности квартир
Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 150 м
Площадь Эставроненос - 450 м
Станция метро Эгалео - 450 м
Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м
Спортивный центр - 900 м
Парк Бараутадико - 900 м
Футбольный стадион Эгалео - 1 км
ИКЕА - 1.3 км
Университет Западной Аттики - 1,5 км
Торговый центр River West - 1,4 км
Больница - 1,9 км
Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км
Торговый центр Village Park - 2,4 км
Ботанический сад Диомида - 4,4 км
Порт Пирей - 6,2 км
Центр Афин - 7,5 км
Международный аэропорт Афин - 26 км