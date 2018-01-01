Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция

Artemida, Греция

от €190,000

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70%ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. АГИОС НИКОЛАОС ХУРТЕМИДАС, УЧАСТОК 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70% LEGALIZATION 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ.