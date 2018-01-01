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Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
от
€333,200
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4
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О комплексе

Предлагаются светлые квартиры в стиле минимализм с парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловой насос
  • Солнечные панели
  • Солнечные водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • Алюминиевые окна
  • Бронированная дверь
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
  • Современная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в популярном районе рядом с центром города Салоники.

  • Банк - 550 метров
  • Аптека - 210 метров
  • Супермаркет - 500 метров
  • Начальные школы - 350 метров
  • Детская площадка - 220 метров
Местонахождение новостройки
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

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Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
от
€333,200
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