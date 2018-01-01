Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция

Предлагаются апартаменты с обслуживанием и двухуровневый пентхаус.
Резиденция располагает парковкой на 4 машины.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от Парфенона и Акрополя, в пешей доступности от станции метро и музея.
Акрополь - 1 км
Плака - 1,5 км
Станция метро - 650 метров
Площадь Синтагма - 2,1 км
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой.
Некоторые апартаменты имеют вид на море.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин.
Центр Глифады - 4,2 км
Побережье - 5 км
Магазины и рестораны - 300 метров
Остановки общественного транспорта - 150 метров
Школа - 250 метров
Аэропорт - 27 км
Больница - 3,2 км
Предлагаются виллы с бассейнами 70 м2, зоной отдыха и зоной барбекю, парковочными местами.
Окончание строительства - 2023 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжами, в 10 км от Агиос Николаос и в 120 км от аэропорта Салоники.