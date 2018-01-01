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Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция

Salaminos, Греция
от
€319,000
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4
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты в новой резиденции.

Окончание строительства - лето 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
  • Современная кухня
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
  • Автоматическое освещение
  • Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с портом Пирея.

  • Супермаркет - 140 метров
  • Школа - 400 метров
  • Аптека - 71 метр
  • Спортивный парк - 600 метров
Местонахождение новостройки
Salaminos, Греция

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Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция
Salaminos, Греция
от
€319,000
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