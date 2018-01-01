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Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
от
€300,000
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15
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О комплексе

Роскошные таунхаусы площадью от 200 м2 в одном из лучших районов Лутраки. Их эстетика в сочетании с красивым окружением создают приятную и расслабляющую среду проживания.

Типы таунхаусов:

1. Площадь таунхауса – 200 м2

Площадь участка – 220 м2

Год строительства – 2013

Цена – 300.000 €

2. Площадь таунхауса – 230 м2

Площадь участка – 350 м2

Год строительства – 2016

Цена – 370.000 €

3. Площадь таунхауса – 230 м2

Площадь участка – 350 м2

Год строительства – 2016

Цена – 420.000 €

Особенности квартир

Каждый таунхаус состоит из 4 спален, 3 балконов, 2 гостиных, 2 кухонь, 2 ванных комнат, 1 туалета, 2 внутренних лестниц, закрытого гаража (2 парковочных места), кладовой, сада и зоны для барбекю.

Удобства и оснащение в доме

Таунхаусы имеют автономное отопление, качественную плитку и сантехнику, бронированную дверь, алюминиевые рамы, стеклопакеты и ставни. Качество строительства отличное, планировка полностью функциональна, сейсмозащита на высшем уровне.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен превосходно, так как в радиусе 500 метров от него находится пляж, центр Лутраки и клуб-отель-казино. Пригородная железная дорога находится всего в 300 метрах, обеспечивая возможность прямого сообщения с Афинами и международным аэропортом «Элефтериос Венизелос». Территория вокруг имеет сеть дорог, парков и зон отдыха, что делает район особенно привлекательным как с жилой, так и с инвестиционной точки зрения.

Местонахождение новостройки
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

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Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
от
€300,000
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