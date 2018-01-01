Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция

V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.
Микролимано (буквально: «маленький порт») - это очаровательный, живописный природный залив в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, которые ищут очаровательное место, чтобы провести свое свободное время.
V² DEVELOPMENT идеально расположен в самом сердце этого прекрасного места.
Предлагаются светлые апартаменты в новой резиденции.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Современная кухня
Кондиционеры
Система "умный дом"
Автоматическое освещение
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Пирея.
Супермаркет - 140 метров
Школа - 400 метров
Аптека - 71 метр
Спортивный парк - 600 метров
Предлагаются апартаменты с бассейнами и садами.
Окончание строительства - осень 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна
Система "умный дом"
Внутреннее и внешнее скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 900 метров
Супермаркет - 750 метров
Банк - 700 метров
Аптека - 750 метров
Начальная школа - 220 метров