Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция

Municipality of Piraeus, Греция

от €255,000

68 м² 1

Сдача в: 2022

V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время. Микролимано (буквально: «маленький порт») - это очаровательный, живописный природный залив в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, которые ищут очаровательное место, чтобы провести свое свободное время. V² DEVELOPMENT идеально расположен в самом сердце этого прекрасного места.