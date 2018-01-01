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Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
от
€787,694
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4
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О комплексе

Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами.

Окончание строительства - осень 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Светодиодное освещение
  • Полы с подогревом
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
  • Аптека - 500 метров
  • Супермаркет - 1,4 км
  • Начальная школа - 400 метров
  • Парк - 1,2 км
Местонахождение новостройки
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
от
€787,694
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