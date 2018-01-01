  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция

Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция

Афины, Греция
от
€310,000
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
  • Автономный тепловой насос
  • Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.

  • Супермаркет - 270 метров
  • Детская площадка - 450 метров
  • Школа - 550 метров
  • Аптека - 300 метров
  • Парк - 950 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Афины, Греция
от
€543,000
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Ханья, Греция
от
€5,50 млн
Жилой квартал ARTEMIS
Artemida, Греция
от
€190,000
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Афины, Греция
от
€590,000
Жилой комплекс Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция
Municipal Unit of Tripoli, Греция
от
€660,000
Вы просматриваете
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Афины, Греция
от
€310,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция
Жилой комплекс Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция
taistra, Греция
от
€497,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с верандами. Резиденция располагает парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых оживленных и развивающихся районом Афин. Центр Афин - 6 км Пирейский порт - 15 минут Международная школа - 12 минут Акрополь - 15 минут Торговый центр - 8 минут Гольф-клуб - 18 минут Станция метро - 9 минут ходьбы Трамвайная остановка - 1,3 км
Жилой комплекс Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция
Thivon, Греция
от
€226,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает садом и парковкой. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Большие окна Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Современная кухня Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро. Станция метро - 965 метров Начальная школа - 310 метров Супермаркет - 350 метров Аптека - 200 метров
Жилой комплекс Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция
Жилой комплекс Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция
7 7, Греция
от
€80,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются студии с обслуживанием. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Кондиционеры Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Стенные шкафы Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Пирея, в 500 метрах от университета. Порт Пирея - 1 км Станция метро - 350 метров Трамвайна остановка - 500 метров Магазины - 100 метров
Realting.com
Перейти