Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция

Предлагаются элитные апартаменты с верандами.
Резиденция располагает парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых оживленных и развивающихся районом Афин.
Центр Афин - 6 км
Пирейский порт - 15 минут
Международная школа - 12 минут
Акрополь - 15 минут
Торговый центр - 8 минут
Гольф-клуб - 18 минут
Станция метро - 9 минут ходьбы
Трамвайная остановка - 1,3 км
Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Большие окна
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро.
Станция метро - 965 метров
Начальная школа - 310 метров
Супермаркет - 350 метров
Аптека - 200 метров
Предлагаются студии с обслуживанием.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Кондиционеры
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Пирея, в 500 метрах от университета.
Порт Пирея - 1 км
Станция метро - 350 метров
Трамвайна остановка - 500 метров
Магазины - 100 метров