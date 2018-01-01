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Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

Афины, Греция
от
€335,000
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4
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О комплексе

Резиденция располагает зеленой зоной.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Окончание строительства - лето 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечные панели
  • Сигнализация
  • Автономный тепловой насос
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Автоматическая система освещения
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.

  • Начальная школа - 400 метров
  • Супермаркет - 260 метров
  • Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
  • Станция Ираклион - 1 км
  • Аптека - 180 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Афины, Греция
от
€335,000
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