Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

периферия Аттика, Греция

от €2,41 млн

Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами. Особенности квартир Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет. Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Видеодомофон Подвесные потолки Скрытое освещение Кондиционеры Солнечные панели Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.