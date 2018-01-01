Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

Предлагаются меблированные студии.
Резиденция располагает прачечной и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пирея, в двух шагах от станции метро.
Театр - 240 метров
Станция метро - 250 метров
Университет - 550 метров
Магазины - 100 метров
Порт - 750 метров
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами.
Особенности квартир
Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет.
Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Подвесные потолки
Скрытое освещение
Кондиционеры
Солнечные панели
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.