Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция

Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Центральная антенна
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 400 метров
Школа - 110 метров
Супермаркет - 600 метров
Роща - 800 метров
Стадион - 1,1 км
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Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!