  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция

Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€285,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой.

Некоторые апартаменты имеют вид на море.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловой насос
  • Сантехника Grohe
  • Итальянские кухни
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин.

  • Центр Глифады - 4,2 км
  • Побережье - 5 км
  • Магазины и рестораны - 300 метров
  • Остановки общественного транспорта - 150 метров
  • Школа - 250 метров
  • Аэропорт - 27 км
  • Больница - 3,2 км
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,000,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция
Simantra, Греция
от
€2,20 млн
Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Kaliviani, Греция
от
€450,000
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€425,000
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
€255,000
Вы просматриваете
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€285,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Афины, Греция
от
€561,971
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Аптека - 400 метров Школа - 110 метров Супермаркет - 600 метров Роща - 800 метров Стадион - 1,1 км
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Афины, Греция
от
€278,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах! 
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€298,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон. Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики. Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Realting.com
Перейти