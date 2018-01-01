Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция

периферия Аттика, Греция

от €298,000

Сдача в: 2022

MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон. Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики. Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!