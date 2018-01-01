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Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция

Афины, Греция
от
€557,760
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4
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О комплексе

Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и садами, большими окнами и живописным видом.

Окончание строительства - осень 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Автономный тепловой насос
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
  • Центральная антенна
  • Бронированная дверь
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Автоматическая система освещения
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе.

  • Супермаркет - 450 метров
  • Аптека - 450 метров
  • Начальная школа - 450 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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от
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