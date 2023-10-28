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Квартиры в новостройках в 5-я муниципальная община Афин

периферийная единица Ханья
7
периферия Крит
7
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
6
Македонии и Фракии
3
периферия Центральная Македония
3
Ханья
5
периферийная единица Западные Афины
4
Пирей
3
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Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Афины, Греция
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Система "умный дом" Сигнализация Автономный тепловой насос Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия. Супермаркет - 270 метров Детская площадка - 450 метров Школа - 550 метров Аптека - 300 метров Парк - 950 метров
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Афины, Греция
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин. Школа - 20 метров Супермаркет - 300 метров Роща - 560 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Афины, Греция
от
€335,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зеленой зоной. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные панели Сигнализация Автономный тепловой насос Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в традиционном зеленом районе. Начальная школа - 400 метров Супермаркет - 260 метров Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров Станция Ираклион - 1 км Аптека - 180 метров
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