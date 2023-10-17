Афины, Греция

от €480,000

Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин. Школа - 20 метров Супермаркет - 300 метров Роща - 560 метров