Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Система "умный дом"
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.
Супермаркет - 270 метров
Детская площадка - 450 метров
Школа - 550 метров
Аптека - 300 метров
Парк - 950 метров
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин.
Школа - 20 метров
Супермаркет - 300 метров
Роща - 560 метров
Резиденция располагает зеленой зоной.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные панели
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.
Начальная школа - 400 метров
Супермаркет - 260 метров
Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
Станция Ираклион - 1 км
Аптека - 180 метров