Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция

Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой.
Некоторые апартаменты имеют вид на море.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин.
Центр Глифады - 4,2 км
Побережье - 5 км
Магазины и рестораны - 300 метров
Остановки общественного транспорта - 150 метров
Школа - 250 метров
Аэропорт - 27 км
Больница - 3,2 км
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах!
Предлагаются меблированные квартиры с видом на море.
Резиденция располагает 5-звездочным обслуживанием, 2 полями для гольфа, детскими площадками, спа-центром, ресторанами, барами и кафе, консьерж-сервисом, песчаным пляжем.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3,5% в течение первых 5 или 9 лет.
Расположение и объекты поблизости
Полуостров Пелопоннес, омываемый Эгейским и Ионическим морями, и его курорты популярны среди туристов со всего мира.