Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция

Предлагаются светлые функциональные апартаменты с панорамным видом на зеленые окрестности.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает садами.
Окончание строительства - зима 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых спокойных районов Аттики Крионери.
Аптека - 850 метров
Роща - 550 метров
Супермаркет - 800 метров
Начальная школа - 1,2 км
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает садом и бассейном на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин.
Порт - 500 метров
Пляж - 450 метров
Детский сад - 900 метров
Супермаркет - 87 метров
Площадь - 140 метров
Аптека - 220 метров
Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Дубовый паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.