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Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
;
6
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами.

Окончание строительства - весна 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
  • Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

  • Станция метро - 850 метров
  • Супермаркет - 450 метров
  • Больница - 600 метров
  • Банк - 950 метров
  • Аптека - 280 метров
  • Школа - 850 метров
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
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