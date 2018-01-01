Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция

Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров
Тира - 10 минут
Международный аэропорт - 5 минут езды
Пиргос - 10 минут
Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро.
Станция метро - 1,3 км
Площадь Бурнази - 700 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 300 метров
Аэропорт - 39 км
Больница - 1,4 км
Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Большие окна
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро.
Станция метро - 965 метров
Начальная школа - 310 метров
Супермаркет - 350 метров
Аптека - 200 метров