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Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция

Thivon, Греция
от
€297,000
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15
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О комплексе

Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:

  • 1 — кладовые комнаты, техническое помещение
  • 2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры
  • 5 — общий сад на крыше

Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.

Особенности квартир

Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 150 м
  • Площадь Эставроненос - 450 м
  • Станция метро Эгалео - 450 м
  • Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м
  • Спортивный центр - 900 м
  • Парк Бараутадико - 900 м
  • Футбольный стадион Эгалео - 1 км
  • ИКЕА - 1.3 км
  • Университет Западной Аттики - 1,5 км
  • Торговый центр River West - 1,4 км
  • Больница - 1,9 км
  • Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км
  • Торговый центр Village Park - 2,4 км
  • Ботанический сад Диомида - 4,4 км
  • Порт Пирей - 6,2 км
  • Центр Афин - 7,5 км
  • Международный аэропорт Афин - 26 км
Местонахождение новостройки
Thivon, Греция

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Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция
Thivon, Греция
от
€297,000
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