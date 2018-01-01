Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция

Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:

1 — кладовые комнаты, техническое помещение

2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры

5 — общий сад на крыше

Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.

Особенности квартир

Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.

Торговый центр - 150 м

Площадь Эставроненос - 450 м

Станция метро Эгалео - 450 м

Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м

Спортивный центр - 900 м

Парк Бараутадико - 900 м

Футбольный стадион Эгалео - 1 км

ИКЕА - 1.3 км

Университет Западной Аттики - 1,5 км

Торговый центр River West - 1,4 км

Больница - 1,9 км

Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км

Торговый центр Village Park - 2,4 км

Ботанический сад Диомида - 4,4 км

Порт Пирей - 6,2 км

Центр Афин - 7,5 км

Международный аэропорт Афин - 26 км

Расположение и объекты поблизости