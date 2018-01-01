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Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция

7 7, Греция
от
€138,550
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12
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О комплексе

Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.

Особенности квартир
  • Новая светодиодная технология освещения
  • Тепловой насос
  • Алюминиевые рамы с двойным стеклом
  • Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад
  • Новый лифт с системой разблокировки
  • Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем
  • Электрические рольставни
  • Монтаж сантехники и плитки
  • Современный дизайн интерьера
  • Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни
Расположение и объекты поблизости

Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.

  • 250 м - Трамвайная остановка
  • 1 км - Станция метро
  • 1 km - Пирейский театр
  • 1,5 км - Порт Пирей
  • 2 км - Стадион Мира и Дружбы
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция
7 7, Греция
от
€138,550
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