Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция

Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.

Новая светодиодная технология освещения

Тепловой насос

Алюминиевые рамы с двойным стеклом

Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад

Новый лифт с системой разблокировки

Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем

Электрические рольставни

Монтаж сантехники и плитки

Современный дизайн интерьера

Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости

Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.