Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция

Предлагаются меблированные квартиры с видом на море.
Резиденция располагает 5-звездочным обслуживанием, 2 полями для гольфа, детскими площадками, спа-центром, ресторанами, барами и кафе, консьерж-сервисом, песчаным пляжем.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3,5% в течение первых 5 или 9 лет.
Расположение и объекты поблизости
Полуостров Пелопоннес, омываемый Эгейским и Ионическим морями, и его курорты популярны среди туристов со всего мира.
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Солнечные панели
Полы с подогревом
Дубовые полы
Тепловой насос Daikin
Кондиционеры Daikin
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Предустановка для кондиционеров
Алюминиевые окна
Бронированная дверь
Автономное газовое отопление
Электрические рольставни
Светодиодное освещение
Высокоскоростной интернет
Предустановка для сигнализации
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия.
Частные школы - 1,3 км
Торговый центр - 3,8 км
Теннисный клуб - 800 метров
Больница - 500 метров
Афины - 15 км
Пирей - 25 км
Вулиагмени - 36 км
Аэропорт - 25 км