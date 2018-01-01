  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция

Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция

taistra, Греция
от
€497,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с верандами.

Резиденция располагает парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых оживленных и развивающихся районом Афин.

  • Центр Афин - 6 км
  • Пирейский порт - 15 минут
  • Международная школа - 12 минут
  • Акрополь - 15 минут
  • Торговый центр - 8 минут
  • Гольф-клуб - 18 минут
  • Станция метро - 9 минут ходьбы
  • Трамвайная остановка - 1,3 км
Местонахождение новостройки
taistra, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€532,466
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Афины, Греция
от
€561,971
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€190,000
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция
Marathonos, Греция
от
€225,000
Жилой комплекс Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€1,95 млн
Вы просматриваете
Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция
taistra, Греция
от
€497,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция
Municipal Unit of Tripoli, Греция
от
€660,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные квартиры с видом на море. Резиденция располагает 5-звездочным обслуживанием, 2 полями для гольфа, детскими площадками, спа-центром, ресторанами, барами и кафе, консьерж-сервисом, песчаным пляжем. Преимущества Гарантированный арендный доход 3,5% в течение первых 5 или 9 лет. Расположение и объекты поблизости Полуостров Пелопоннес, омываемый Эгейским и Ионическим морями, и его курорты популярны среди туристов со всего мира.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,21 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Полы с подогревом Дубовые полы Тепловой насос Daikin Кондиционеры Daikin Сигнализация Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Афины, Греция
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Предустановка для кондиционеров Алюминиевые окна Бронированная дверь Автономное газовое отопление Электрические рольставни Светодиодное освещение Высокоскоростной интернет Предустановка для сигнализации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия. Частные школы - 1,3 км Торговый центр - 3,8 км Теннисный клуб - 800 метров Больница - 500 метров Афины - 15 км Пирей - 25 км Вулиагмени - 36 км Аэропорт - 25 км
Realting.com
Перейти