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Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция

Афины, Греция
от
€303,800
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О комплексе

Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней.

На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio.

Преимущества
  • При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется.
  • Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых.
  • Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами.
  • Гарантия на ремонт - 2 года.
Инфраструктура

В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны.

Расположение и объекты поблизости

Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная.

В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.

Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Афины, Греция
от
€303,800
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