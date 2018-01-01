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Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6%, в спокойном и чистом районе в центре Афин

Афины, Греция
от
€139,000
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О комплексе

Команда Tranio купила стройку в спокойном чистом районе в центре Афин и достраивает 6-ти этажный жилой дом. Это будет современный дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. Квартиры и студии сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью.

Преимущества

Востребованный формат: студии и квартиры с 1 спальней — самые востребованные предложения в этом районе.

Красивый вид: на школьный парк, Афины и гору Ликавитос. Хороший обзор — это редкость. Чаще дома смотрят друг-другу в окна.

Экономно: Класс энергоэффективности «В» позволит жильцам не переплачивать за электричество. В старых зданиях электричество стоит дороже.

Хорошее расположение: рядом с оживлённым проспектом. Две станции метро в пешей доступности. Район чистый, спокойный, здесь много зелени и живёт обеспеченный средний класс.

Удалённая сделка:

при желании можно заключить через юриста, лететь в Грецию не потребуется.

Перевод средств: можно купить в рассрочку, оплатить в долларах или евро.

Ориентировочная доходность: от аренды до уплаты комиссии и налогов 4,5–6% годовых.

Под управлением Tranio: мы сами находим арендаторов и занимаемся всеми хозяйственными вопросами.

Расположение и объекты поблизости

Амбелокипи — чистый жилой район в центре Афин. Название района переводится как «виноградные сады». Он располагается к северо-востоку от Акрополя. До Акрополя 15 минут на метро. До станций метро Ampelokipi и Panormou идти примерно 7—10 минут.

Другие интересные места недалеко от проекта:

Проспект Александрос в 400 м от дома. Тут находятся: центральный аппарат МВД Греции, главный судебный департамент, офисы и отделения банков, два больших госпиталя, Афинский экономический университет, мелкий и средний бизнес.

Гора Ликавитос: лесопарковая зона, 800 м от дома. С противоположной стороны проспекта Александрос. С горы открываются красивые виды Афин, есть прогулочные маршруты, обзорные площадки и кафе.

Парк Ареса - самый большой в Афинах. В километре от дома, 20 минут пешком или 5 минут на машине. Украшен фонтанами, скульптурами и цветниками.

Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Афины, Греция
от
€139,000
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