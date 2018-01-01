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Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€610,000
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9
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения.

Некоторые квартиры имеют парковочные места.

Резиденция располагает подземным гаражом.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом REHAU
  • Электрический камин
  • Солнечный водонагреватель
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна
  • Электрические жалюзи
  • Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 2 км
  • Аэропорт - 30 минут
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€610,000
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