Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция

Предлагаются квартиры с парковочными местами и большими балконами.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе центральной части Афин.
Станция метро - 650 метров
Площадь Синтагма - 6 км
Рестораны - 210 метров
Остановки общественного транспорта - 400 метров
Международная школа - 1,5 км
Аэропорт - 30 км
Больница - 1,5 км
Предлагаются студии с балконами.
Некоторые квартиры имеют собственные небольшие сады.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 5%.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, рядом с большим парком, международными школами и университетами.
Парк - 400 метров
Театр - 300 метров
Супермаркет - 200 метров
Станция метро - 300 метров
Центр Афин - 5 км (12 минут)
Порт Пирея - 10,4 км (19 минут)
Аэропорт - 40,5 км (36 минут)
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут