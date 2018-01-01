Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция

Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин.
Школа - 20 метров
Супермаркет - 300 метров
Роща - 560 метров
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на море.
Резиденция располагает парковкой на 15 машин и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрическое рольставни
Расположение и объекты поблизости
Исторический центр Афин - 12 км
Международный аэропорт Афин - 49 км
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут