  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция

Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция

Ханья, Греция
от
€5,50 млн
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы.

Резиденция располагает теннисным кортом.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Деревянные внутренние двери
  • Мраморные полы
  • Камин
  • Кондиционеры
  • Солнечные панели
  • Система безопасности
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 500 метров
  • Центр Ханьи - 9,6 км
  • Аэропорт - 7,1 км
Местонахождение новостройки
Ханья, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция
7 7, Греция
от
€122,000
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,40 млн
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Святой Георгий, Греция
от
€1,55 млн
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Афины, Греция
от
€557,760
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Афины, Греция
от
€335,000
Вы просматриваете
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Ханья, Греция
от
€5,50 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Афины, Греция
от
€395,000
Площадь 113–138 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: VITRUVIUS INVESTMENTS
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Большие парки, широкие улицы, просторные дома и «короткие» жилые дома — вот что можно встретить в этом районе. Помимо того, что вы можете засвидетельствовать визуально, вы наверняка почувствуете высокий социальный и образовательный уровень жителей. Традиционно, У Мелиссии есть верные покровители, которые являются греками высокого социального происхождения, которые живут в этом районе в течение многих поколений и не могут легко примириться с областью, которая предлагает им меньше, или иностранцами, которые работать во многих посольствах, консульствах и многонациональных компаниях, которые сознательно выбирают центр своей деятельности в такой высококачественной области. Наша компания Vitruvius Investments, с исключительным уважением к характеру района и высоким стандартам, которые должны соблюдаться в любом проекте, сделанном там, решила разработать «Melissia Oxygen». Это комплекс просторных и роскошных апартаментов 6, расположенный в трехэтажном здании на участке, который предлагает жителям уникальные удобства, такие как: красивый сад, гостиные, детская площадка и современный тренажерный зал. Все вышеупомянутые сосуществуют, создавая красивый образ полного проекта, достойного области. Кроме того, местоположение участка стоит упомянуть, так как он расположен в месте, которое обеспечивает жителям спокойную жизнь, но в то же время так близко к центру район, удивительные рестораны и все магазины.
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Афины, Греция
от
€534,020
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Сигнализация Бронированная дверь Система "умный дом" Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро. Супермаркет - 240 метров Кинотеатр - 700 метров Начальная школа - 750 метров Больница - 900 метров
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Стенные шкафы Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Порт Пирея - 3 минуты Гавань - 5 минут Стадион - 34 минуты
Realting.com
Перейти