Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция

Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и садами, большими окнами и живописным видом.
Окончание строительства - осень 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Автономный тепловой насос
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Центральная антенна
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном зеленом районе.
Супермаркет - 450 метров
Аптека - 450 метров
Начальная школа - 450 метров
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь.
Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин.
Станция метро - 1,3 км
Акрополь - 5 км
Побережье - 11,5 км
Остановки общественного транспорта - 300 метров
Школа - 5,5 км
Аэропорт - 23 км
Больница - 4,4 км
Предлагаются светлые квартиры в стиле минимализм с парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Солнечные панели
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Алюминиевые окна
Бронированная дверь
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе рядом с центром города Салоники.
Банк - 550 метров
Аптека - 210 метров
Супермаркет - 500 метров
Начальные школы - 350 метров
Детская площадка - 220 метров