  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция

Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€2,41 млн
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами.

Особенности квартир

Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет.

Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Видеодомофон
  • Подвесные потолки
  • Скрытое освещение
  • Кондиционеры
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.

Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€298,000
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция
7 7, Греция
от
€122,000
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Афины, Греция
от
€215,000
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Эгалео, Греция
Thivon, Греция
от
€93,600
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Афины, Греция
от
€283,000
Вы просматриваете
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция
Жилой комплекс Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Роскошные таунхаусы площадью от 200 м2 в одном из лучших районов Лутраки. Их эстетика в сочетании с красивым окружением создают приятную и расслабляющую среду проживания. Типы таунхаусов: 1. Площадь таунхауса – 200 м2 Площадь участка – 220 м2 Год строительства – 2013 Цена – 300.000 € 2. Площадь таунхауса – 230 м2 Площадь участка – 350 м2 Год строительства – 2016 Цена – 370.000 € 3. Площадь таунхауса – 230 м2 Площадь участка – 350 м2 Год строительства – 2016 Цена – 420.000 € Особенности квартир Каждый таунхаус состоит из 4 спален, 3 балконов, 2 гостиных, 2 кухонь, 2 ванных комнат, 1 туалета, 2 внутренних лестниц, закрытого гаража (2 парковочных места), кладовой, сада и зоны для барбекю. Удобства и оснащение в доме Таунхаусы имеют автономное отопление, качественную плитку и сантехнику, бронированную дверь, алюминиевые рамы, стеклопакеты и ставни. Качество строительства отличное, планировка полностью функциональна, сейсмозащита на высшем уровне. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен превосходно, так как в радиусе 500 метров от него находится пляж, центр Лутраки и клуб-отель-казино. Пригородная железная дорога находится всего в 300 метрах, обеспечивая возможность прямого сообщения с Афинами и международным аэропортом «Элефтериос Венизелос». Территория вокруг имеет сеть дорог, парков и зон отдыха, что делает район особенно привлекательным как с жилой, так и с инвестиционной точки зрения.
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,40 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами. Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом. Особенности квартир Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи. Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Море - 1 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция
Marathonos, Греция
от
€225,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с площадью Элефтериас и станцией метро. Станция метро - 600 метров Площадь Элефтериас - 180 метров Магазины и рестораны - 100 метров Школа - 300 метров Аэропорт - 43 км Больница - 1 км
Realting.com
Перейти