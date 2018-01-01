Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция

Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Отопительный насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни
Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем
Электрические рулонные жалюзи
Установка сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Новый лифт с системой разблокировки
Расположение и объекты поблизости
100 м - Станция метро “Каллифея”
650 м - Площадь “Даваки”
1 км - Университет “Харокопио”
4 км - Площадь “Синтагма”
5 км - Пирей
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Бронированная дверь
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Тепловой насос
Расположение и объекты поблизости
Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Центральная антенна
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 400 метров
Школа - 110 метров
Супермаркет - 600 метров
Роща - 800 метров
Стадион - 1,1 км