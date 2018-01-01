Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция

Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах!
Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Тепловой насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад
Новый лифт с системой разблокировки
Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем
Электрические рольставни
Монтаж сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни
Расположение и объекты поблизости
Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.
250 м - Трамвайная остановка
1 км - Станция метро
1 km - Пирейский театр
1,5 км - Порт Пирей
2 км - Стадион Мира и Дружбы
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Порт Пирея - 3 минуты
Гавань - 5 минут
Стадион - 34 минуты