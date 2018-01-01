  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция

Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция

Афины, Греция
от
€590,000
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Предустановка для кондиционеров
  • Алюминиевые окна
  • Бронированная дверь
  • Автономное газовое отопление
  • Электрические рольставни
  • Светодиодное освещение
  • Высокоскоростной интернет
  • Предустановка для сигнализации
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия.

  • Частные школы - 1,3 км
  • Торговый центр - 3,8 км
  • Теннисный клуб - 800 метров
  • Больница - 500 метров
  • Афины - 15 км
  • Пирей - 25 км
  • Вулиагмени - 36 км
  • Аэропорт - 25 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€455,000
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€532,466
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Афины, Греция
от
€1,56 млн
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Афины, Греция
от
€395,000
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
Вы просматриваете
Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Афины, Греция
от
€590,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Афины, Греция
от
€278,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах! 
Жилой комплекс Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция
Жилой комплекс Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция
7 7, Греция
от
€138,550
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Тепловой насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад Новый лифт с системой разблокировки Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем Электрические рольставни Монтаж сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни Расположение и объекты поблизости Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц. 250 м - Трамвайная остановка 1 км - Станция метро 1 km - Пирейский театр 1,5 км - Порт Пирей 2 км - Стадион Мира и Дружбы
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Стенные шкафы Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Порт Пирея - 3 минуты Гавань - 5 минут Стадион - 34 минуты
Realting.com
Перейти