Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция

Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города.
Парк - 20 метров
Центр Геракаса - 1,3 км
Станция метро - 2,3 км
Международная школа - 5,5 км
Площадь Синтагма - 14 км
Международный аэропорт Афин - 13 км
Эгейское море - 15 км
Порт Пирея - 23 км
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом.
Начальная школа - 350 метров
Супермаркет - 600 метров
Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании.
Удобства и оснащение в доме
панорамные окна с двойным остеклением
паркетные полы
оборудованная кухня и ванные комнаты
встроенные шкафы
система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости
Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.