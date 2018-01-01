Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

от €300,000

Роскошные таунхаусы площадью от 200 м2 в одном из лучших районов Лутраки. Их эстетика в сочетании с красивым окружением создают приятную и расслабляющую среду проживания. Типы таунхаусов: 1. Площадь таунхауса – 200 м2 Площадь участка – 220 м2 Год строительства – 2013 Цена – 300.000 € 2. Площадь таунхауса – 230 м2 Площадь участка – 350 м2 Год строительства – 2016 Цена – 370.000 € 3. Площадь таунхауса – 230 м2 Площадь участка – 350 м2 Год строительства – 2016 Цена – 420.000 € Особенности квартир Каждый таунхаус состоит из 4 спален, 3 балконов, 2 гостиных, 2 кухонь, 2 ванных комнат, 1 туалета, 2 внутренних лестниц, закрытого гаража (2 парковочных места), кладовой, сада и зоны для барбекю. Удобства и оснащение в доме Таунхаусы имеют автономное отопление, качественную плитку и сантехнику, бронированную дверь, алюминиевые рамы, стеклопакеты и ставни. Качество строительства отличное, планировка полностью функциональна, сейсмозащита на высшем уровне. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен превосходно, так как в радиусе 500 метров от него находится пляж, центр Лутраки и клуб-отель-казино. Пригородная железная дорога находится всего в 300 метрах, обеспечивая возможность прямого сообщения с Афинами и международным аэропортом «Элефтериос Венизелос». Территория вокруг имеет сеть дорог, парков и зон отдыха, что делает район особенно привлекательным как с жилой, так и с инвестиционной точки зрения.