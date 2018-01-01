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Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция

Афины, Греция
от
€283,000
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6
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О комплексе

Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает парковкой.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города.

  • Парк - 20 метров
  • Центр Геракаса - 1,3 км
  • Станция метро - 2,3 км
  • Международная школа - 5,5 км
  • Площадь Синтагма - 14 км
  • Международный аэропорт Афин - 13 км
  • Эгейское море - 15 км
  • Порт Пирея - 23 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Афины, Греция
от
€283,000
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