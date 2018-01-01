Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Детский сад - 400 метров
Начальная школа - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Парк - 650 метров
Проект включает капитальный ремонт здания с заменой всех коммуникаций, замену лифта, перепланировку помещений, ремонт фасада, входной группы и благоустройство дворика. На участке оборудована наземная парковка. Стоимость парковочного места включена в цену покупки. После ремонта мы предлагаем 22 комфортные квартиры, которые сдаются с чистовой отделкой. В каждой квартире установлена кухонная мебель и проведено индивидуальное газовое отопление. Срок окончания ремонта - конец 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
В квартирах есть индивидуальное газовое отопление, бронированная дверь, алюминиевые рамы с термоизоляцией, теплоизоляция наружных стен, экоматериалы, горячее водоснабжение.
Преимущества
Гарантия на ремонт составляет 2 года.
По желанию инвестора можно меблировать и благоустроить квартиру. Сумма доплаты составит в среднем 7—12 тыс. евро в зависимости от площади.
Локальная команда Tranio может сдать квартиру в аренду и организовать управление объектом.
Расположение и объекты поблизости
Дом расположен в районе Агиа Параскеви, на севере Афин. Это популярный район среди греков и иностранцев: развитая транспортная инфраструктура, кафе, магазины и рестораны. Площадь Агиа Параскеви, центральное место района с уличными кафе и парком, находится в 10 минутах ходьбы от дома. От нее отходит улица со множеством ресторанов и магазинов. Рядом с площадью расположен Дом радио — штаб-квартира Греческой корпорации телерадиовещания. Ближайший супермаркет находится в 100 метрах от дома. Существенным преимуществом района является наличие множества школ, в том числе для иностранных студентов. В Агиа Параскеви находится французская школа LFH и Американский колледж. Помимо этого в районе 13 детских садов и 25 государственных школ всех уровней образования. В радиусе 1,5 км (15 минутах ходьбы) от дома находится 3 станции метро, до центра Афин можно добраться за 30 минут. Дорога до аэропорта на автомобиле займет 20 минут.
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин.
Школа - 20 метров
Супермаркет - 300 метров
Роща - 560 метров