Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Система "умный дом"
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.
Супермаркет - 270 метров
Детская площадка - 450 метров
Школа - 550 метров
Аптека - 300 метров
Парк - 950 метров
Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Тепловой насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад
Новый лифт с системой разблокировки
Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем
Электрические рольставни
Монтаж сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни
Расположение и объекты поблизости
Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.
250 м - Трамвайная остановка
1 км - Станция метро
1 km - Пирейский театр
1,5 км - Порт Пирей
2 км - Стадион Мира и Дружбы
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут