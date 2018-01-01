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Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция

Увы, Греция
от
€310,000
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с балконами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в южном пригороде Афин, в 5 км от центра столицы и в 4 км от залива Сароникос.

Местонахождение новостройки
Увы, Греция

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Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Увы, Греция
от
€310,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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