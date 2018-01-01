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Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция

47 47, Греция
от
€265,000
;
7
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами и видом на море.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловые насосы
  • Сантехника Grohe
  • Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

  • Порт - 1,6 км
  • Парк - 2,5 км
  • Магазины и рестораны - 400 метров
  • Станция метро - 1,8 км
  • Школа - 300 метров
  • Аэропорт - 41 км
  • Больница - 3,5 км
Местонахождение новостройки
47 47, Греция

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Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция
47 47, Греция
от
€265,000
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