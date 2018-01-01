Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция

Резиденция располагает зеленой зоной.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные панели
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.
Начальная школа - 400 метров
Супермаркет - 260 метров
Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
Станция Ираклион - 1 км
Аптека - 180 метров
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея. Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году. Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.
Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея». В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта.
Пляж — 10 минут
Порт Кисамос — 2 минуты
Город Кисамос— 5 минут
Международный аэропорт — 50 минут
Город Ханья — 35 минут