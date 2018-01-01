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Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция

7 7, Греция
от
€380,000
;
7
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.

Резиденция располагает подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Тепловой насос
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
  • Стенные шкафы
  • Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
  • Порт Пирея - 3 минуты
  • Гавань - 5 минут
  • Стадион - 34 минуты
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€380,000
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Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зеленой зоной. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные панели Сигнализация Автономный тепловой насос Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в традиционном зеленом районе. Начальная школа - 400 метров Супермаркет - 260 метров Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров Станция Ираклион - 1 км Аптека - 180 метров
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Афины, Греция
от
€145,000
Площадь 76 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: DKG Development
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея.  Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году.  Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.  Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея».  В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты  «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
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