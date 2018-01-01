Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает садом и бассейном на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин.
Порт - 500 метров
Пляж - 450 метров
Детский сад - 900 метров
Супермаркет - 87 метров
Площадь - 140 метров
Аптека - 220 метров
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже.
Удобства и оснащение в доме
панорамные окна с двойным остеклением
паркетные полы
оборудованная кухня и ванные комнаты
встроенные шкафы
система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости
Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами на крыше и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта.
Пляж - 10 минут
Порт Кисамос - 2 минуты
Город - 5 минут
Международный аэропорт - 50 минут
Город Ханья - 35 минут